Нетаньяху хочет обсудить с Трампом его приезд в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что собирается обсудить возможность приезда президента США Дональда Трампа на открытие американского посольства в Иерусалиме.

Нетаньяху в настоящее время летит в Вашингтон, где у него запланирован саммит в Белом доме и выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.

"Я определенно обсужу с ним (Трампом) такую возможность", — ответил Нетаньяху на вопрос, планируется ли присутствие Трампа на открытии посольства США.

На встрече в Белом доме Нетаньяху собирается "от имени еврейского народа" благодарить президента за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Соединенные Штаты признали столицей Израиля. Переезд запланирован на 14 мая — день 70-летия образования еврейского государства.

Ожидается, что переезд пока будет носить символический характер смены вывески у одного из зданий американского генконсульства с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.

"Я очень благодарен ему за историческое решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство в наш день независимости. Отличные новости", — сказал Нетаньяху, чьи высказывания перед отлетом распространила пресс-служба главы правительства.

Противоположным образом к декларациям Трампа отнеслись палестинцы. Возмутившись тем, что президент проигнорировал их претензии на восточную часть города, они приостановили политический диалог с Вашингтоном, отказались от его посреднических услуг в мирном процессе с Израилем и проводят массовые акции протеста.

Выбранную для переноса посольства дату они называют "провокацией". Для палестинцев и многих израильских арабов 14 мая — это канун дня Накбы, национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.