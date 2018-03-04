В Мельбурне "слишком толстый" опоссум застрял в стене дома

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Мельбурне опоссум попытался пролезть на кухню частного дома, однако застрял в стене, сообщает Yahoo7.

Хозяева дома — Майк и Джо Стивенсы — затеяли ремонт, поэтому в кухонной стене образовалась небольшая дыра. Животное попыталось проникнуть в дом именно этим путем, однако смогло протиснуться на кухню лишь наполовину.

Стивенсы попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

Майку не оставалось ничего другого, кроме как взять инструменты и расширить проем в стене. Джо, чтобы успокоить опоссума, кормила его виноградом.

"Спасательная операция" заняла 30 минут. После освобождения животное убежало.