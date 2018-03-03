В Бахрейне по подозрению в подготовке терактов задержали 116 человек

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Службы безопасности Бахрейна задержали 116 подозреваемых в подготовке терактов в стране, говорится в сообщении пресс-службы МВД королевства, поступившем в субботу в распоряжение РИА Новости.

"Масштабное расследование выявило принадлежность подозреваемых в терроризме к террористической сети, сформированной и поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Сеть террористов планировала покушения на официальных лиц Бахрейна, сотрудников служб безопасности и нефтяные объекты с целью нарушения общественной безопасности и нанесения урону национальной экономике", — отмечается в заявлении.

По данным МВД Бахрейна, задержанные "действовали по указанию групп, связанных с КСИР Ирана и лидерами террористов в Иране, Ираке и Ливане".

Трое подозреваемых считаются лидерами группировки, ответственными за снабжение боевиков в Бахрейне оружием и взрывчаткой и создание секретных складов с оружием.

Проведенное службами безопасности Бахрейна расследование выявило несколько мест, которые использовались для хранения оружия и производства взрывчатых веществ.

Полиция Бахрейна нередко проводит задержания среди шиитов, обвиняя их в террористической деятельности и приговаривая их к смертной казни или пожизненному тюремному заключению. В свою очередь шиитские оппозиционные партии королевства считают эти аресты политически мотивированными и обвиняют власти в репрессиях против шиитской общины страны.