Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" назвала демонтаж палаточного городка у Верховной рады "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

"Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть хочет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами… Собираемся возле Печерского райотдела милиции, куда доставили большую часть избитых активистов во время силовой зачистки палаточного городка", — говорится в заявлении партии в Facebook.

В партии заверяют, что акция протеста у здания Рады была законной, поскольку еще 17 октября 2017 года была подана заявка о ее бессрочном проведении, при этом сторонники партии якобы покинули лагерь больше месяца назад. "Активисты разъехались по областям готовить акции протеста, а военные и ветераны АТО остались в палаточном городке до выполнения парламентом наших требований", — утверждают в партии.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.