КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" назвала демонтаж палаточного городка у Верховной рады "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".
"Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть хочет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами… Собираемся возле Печерского райотдела милиции, куда доставили большую часть избитых активистов во время силовой зачистки палаточного городка", — говорится в заявлении партии в Facebook.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.
Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.