Осужденный за членство в ИГ* немец подозревается в убийстве пленных в Сирии

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Осужденный в 2016 году за членство в террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) немец теперь подозревается в пытках и убийствах пленных в Сирии, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.

В марте 2016 года суд в Дюссельдорфе приговорил гражданина Германии Нильса Доната, присягнувшего ИГ*, к четырем с половиной годам заключения. Решение суда оказалось сравнительно мягким, поскольку подсудимый и сотрудничал со следствием и, по словам защиты, сознательно отдалился от террористов.

Теперь, основываясь на показаниях сирийского свидетеля, прокуратура готовит ордер на арест 27-летнего Доната, который подозревается в совершении военных преступлений, пытках и убийстве трех пленников ИГ* в городе Манбидж.

Донат был задержан в 2015 году после возвращения в Германию из Сирии. Будучи членом группировки, в Сирии Донат участвовал в допросах, занимался охраной пленных и входил в специальные штурмовые подразделения боевиков. Помимо прочего, по информации СМИ, он отлавливал "дезертиров" из рядов ИГ* и передавал их в руки боевикам.

* Террористическая организация, запрещенная в России