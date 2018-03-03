Президент США Дональд Трамп высказывается о тарифах на сталь и алюминий во время встречи в Белом доме. 1 марта 2018

Президент США Дональд Трамп высказывается о тарифах на сталь и алюминий во время встречи в Белом доме. 1 марта 2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия было сделано на эмоциях, рассказали телеканалу NBC источники в Белом доме.

По их словам, во время обсуждения торговой политики мысли Трампа были заняты другими вещами. Президент был обеспокоен развитием расследования генпрокурора Джеффа Сешнса о "вмешательстве" России в выборы, а также давлением на своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.

В тот момент, утверждают источники, разгневанный Трамп "был готов полезть в драку". Поддавшись эмоциям, он последовал советам министра торговли Уилбура Росса и главы Нацсовета по торговле Питера Наварро и решил ввести пошлины. В то же время позиция оппонентов такой меры — министра финансов Стивена Мнучина и директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона — осталась без внимания президента, сообщает телеканал.

В четверг Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) в США. Комментируя решение в Twitter, американский президент назвал торговые войны хорошим и легким решением для Америки, теряющей миллиарды долларов на торговле "практической с каждой страной".

We must protect our country and our workers. Our steel industry is in bad shape. IF YOU DON’T HAVE STEEL, YOU DON’T HAVE A COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 марта 2018 г.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов Вашингтона. В ВТО заявили, что торговые войны "не находятся ни в чьих интересах".