В американском штате Мэриленд объявили режим ЧП из-за сильного ветра

РОКВИЛЛ (штат Мэриленд, США), 3 мар — РИА Новости. Режим ЧП объявлен в американском штате Мэриленд в связи с непогодой и сильным ветром, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.

В результате непогоды один человек погиб в Мэриленде и двое в соседней Виргинии, а всего число жертв на атлантическом побережье США составило не менее 5 человек. В Виргинии режим ЧП был объявлен ранее в пятницу. В сопредельном с обоими штатами Вашингтоне в пятницу не работали государственные учреждения и школы. В этих двух штатах остались без света более 700 тысяч потребителей, а всего обесточенных домов в ряде штатов насчитывается не менее 2 миллионов.