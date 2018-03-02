Журналисты призвали власти Украины прекратить давление на СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Журналисты призывают власти Украины прекратить давление на СМИ, говорится в резолюции, принятой участниками публичной дискуссии "Угрозы свободе слова на Украине", которую в пятницу провели Национальный совет журналистов Украины (НСЖУ) и Международная федерация журналистов.

Ранее украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов. В послании отмечается, что "карающую" роль в работе СМИ сегодня выполняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Против медиаорганизаций и отдельных журналистов избирательно применяются механизмы чрезмерного надзора контролирующих органов и регуляторов. Есть факты, когда полувоенные формирования и армии анонимных "ботов" начинают создавать информационные кампании травли или психологического преследования работников медиакомпаний", — отмечается в резолюции, опубликованной на сайте НСЖУ.

Журналисты требуют от властей прекратить давление на работников СМИ, реформировать работу Нацсовета по ТВ и радиовещанию с целью уменьшения ее зависимости от властей, запретить проверки редакций СМИ до окончания президентских и парламентских выборов, безотлагательно провести парламентские слушания относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. В частности, в начале января издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". В начале февраля редакция "Вести" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу.