Премьер-министр Буркина-Фасо не пострадал при атаках в центре Уагадугу

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Буркина-Фасо Поль Каба Тиеба не пострадал в результате нападений на центр столицы страны Уагадугу, сообщил его представитель на странице главы правительства в Facebook.
Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников генштаба. Стрельба и взрывы также были слышны в районе французского посольства. Как сообщил спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер в Twitter, в Уагадугу произошел теракт.