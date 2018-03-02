Премьер Словакии рассказал о ситуации в стране после убийства журналиста

ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. "Сумасшедшая ситуация", нелегкая для всех граждан сложилась в Словакии в связи с убийством журналиста Яна Куциака, заявил в четверг премьер Роберт Фицо, выступая перед участниками приема в честь приближающегося Международного женского дня.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки. По данным СМИ, в связи с трагедией рассматривался вопрос об отмене торжественного вечера в честь женского праздника, но в итоге он состоялся.

"Мы встречаемся в очень нелегкий момент для меня, для моей партии "Курс – социальная демократия", для всех граждан нашей республики, которая переживает сейчас воистину сумасшедшую ситуацию. Но я надеюсь, что она в ближайшие дни успокоится", — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.

"Мы хотим, чтобы это убийство было тщательно расследовано. Одновременно хотел бы обратить внимание на то, что оппозиция пытается использовать трагедию в своих чисто политических целях, чтобы дестабилизировать страну и свалить правительство. Нормальным путем она никогда не смогла бы выиграть парламентские выборы", — сказал премьер.

В четверг лидер одной из составляющей правящую коалицию партий, "Мост", Бела Бугар заявил, что его партия в связи с убийством журналиста будет настаивать на отставке главы МВД Робертом Калиняка, который в "Курс – социальная демократия" считается вторым после Фицо. Кроме того, в среду вынуждены были покинуть свои посты секретарь совбеза Словакии Вилиам Ясань и главный советник премьера, в прошлом участница конкурсов красоты, позировавшая мужским журналам, 30-летняя Мария Трошкова, которые поддерживали отношения с итальянцами-фигурантами расследований Куциака.

В связи с этим некоторые словацкие СМИ, в частности сетевой портал Aktuality, для которого писал свои материалы Куциак, уже начинают ставить под сомнение политическое будущее самого Фицо, который возглавляет правительство с 2006 года с двухлетним перерывом в 2010-2012 годах, а весной 2014 года проиграл во втором туре президентских выборов.