Глава ЕП стал кандидатом в премьер-министры Италии от партии Берлускони

РИМ, 2 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в четверг вечером стал официальным кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах 4 марта от правоцентристской партии "Вперед, Италия", которую создал и возглавляет экс-премьер Сильвио Берлускони.

Сам 81-летний патриарх итальянской политики из-за решений судебных органов сейчас не может занимать государственные должности и выдвигать свою кандидатуру на премьерский пост. В конце января после визита в Брюссель, где Берлускони встретился с рядом руководителей ЕС, в том числе с Таяни, экс-премьер впервые публично заявил, что "не имеет политических амбиций" и назвал имя главы ЕП в качестве вероятного кандидата на пост главы будущего правительства. При этом, однако, лидер "Вперед, Италия" отметил тогда, что у него имеются и "две другие опции", о которых он отказался говорить.

Во вторник Берлускони прояснил ситуацию. Он заявил, что очень хочет видеть нынешнего главу Европарламента кандидатом от своей партии, но пока не получил на его согласия. Экс-премьер отметил, что связан твердым обязательством и сможет официально назвать имя Таяни только, когда тот даст на это разрешение.

В четверг вечером Таяни сообщил, что дал такое согласие. "Благодарю Берлускони за знак уважения в мой адрес. Сегодня вечером я заявил ему о моей готовности служить Италии. Теперь дальнейшие решения остаются за нашими согражданами и президентом республики", — написал он в Twitter.

Партия "Вперед, Италия", согласно последним опросам общественного мнения, публикация результатов которых по закону была прекращена за 15 дней до голосования, на мартовских выборах может набрать примерно 18% голосов. Но коалиция правых и правоцентристских сил, одним из активных создателей которой стал Берлускони, по мнению наблюдателей, может рассчитывать на получение около 40% голосов и права сформировать кабинет министров. В любом случае в соответствии с конституцией Италии только президент республики Серджо Маттарелла с учетом итогов голосования сможет назвать имя политика, которому он поручит формирование нового национального правительства.

Вся политическая карьера 64-летнего Таяни тесно связана с деятельностью Берлускони. В 1994 году политик был в числе основателей партии "Вперед, Италия", по спискам которой тогда же он был избран в Европарламент. Занимал посты еврокомиссара по транспорту и по промышленности. В 2014 году, будучи членом руководства "Вперед, Италия", стал заместителем главы ЕП. В январе 2017 года он был избран председателем Европарламента.