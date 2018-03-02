Лидеры правоцентристов Италии впервые вместе выступили перед публикой

РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Лидеры итальянских правоцентристских партий, выступающих в коалиции на парламентских выборах 4 марта, в первый и последний раз в ходе избирательной кампании выступили вместе.

Мероприятие состоялось в четверг в зале храма Божественного Адриана, хотя помещение оказалось неспособно вместить всех желающих. В то время как сторонники партий "Вперед, Италия", "Лига", "Братья Италии" и "Мы с Италией" с комфортом, но в тесноте разместились на стульях в огороженном "партере", журналисты были вынуждены стоять по краям зала.

Лидеры коалиции до последнего времени проводили собственные избирательные кампании и не могут договориться о едином кандидате в премьеры. До сегодняшнего дня их совместная деятельность заключались в немногочисленных общих фотографиях и представлении совместной программы.

На этот раз после короткой фотосессии места за общим столом заняли лидеры четырех партий Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Раффаэле Фитто. Хотя "Вперед, Италия" и "Лигу" по последним, опубликованным за две недели до выборов, опросам разделяют несколько процентных пунктов, ведущую роль на мероприятии взял на себя 81-летний экс-премьер. За столом он занял центральное место, по традиции сыпал шутками и несколько раз брал слово во время выступления союзников.

"Единственная коалиция, которая может гарантировать сильное и стабильное правительство, будет правоцентристская, которую создали эти четверо героев свободы и демократии", — заявил Берлускони.

По его словам, у коалиции есть надежда получить большинство в обеих палатах итальянского парламента по итогам выборов и сформировать крепкое правительство, в котором нуждается страна. "С того момента, как мы получим большинство, мы вам гарантируем, что наша лояльность будет полной", — сказал Берлускони.

Рейтинги правоцентристской коалиции, согласно опубликованным 16 февраля опросам, колеблются от 34% до 38% голосов, то есть она может не набрать большинство в 40% для формирования правительства.

Самое популярное в относительном выражении "Движение 5 звезд", согласно последним доступным опросам, пользуется поддержкой 28% населения. Теряющая поддержку масс левоцентристская Демократическая партия находится на отметке в 22% и в день выборов рискует не набрать и 20.