Представители МВФ подтвердили, что Майя Санду лжет

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Международного валютного фонда Энтони Де Ланнуа считает, что лидер партии "Действие и солидарность" (ПДС) Молдавии Майя Санду солгала, когда говорила о содержании беседы с одним из представителей фонда.

Ранее Санду в интервью Europa Liberă заявила, что в МВФ обвиняют Кишинев в нежелании вводить антикоррупционные положения в программу сотрудничества с фондом.

Минфин Молдавии обратился к Де Ланнуа с просьбой пояснить заявление Санду. В фонде ответили, что встреча носила общий характер, а заявления представителя МВФ искажены.

"В частности, обсуждений о предполагаемом отказе молдавских властей принять антикоррупционные условия в рамках программы поддержки МВФ не было. Антикоррупционные условия никогда не были частью переговоров между МВФ и властями Республики Молдовы", — цитирует слова Де Ланнуа Sputnik Молдова.

Чиновник отметил, что все подробности можно найти в документах, которые опубликованы на сайте МВФ.

"Призываю все заинтересованные стороны избегать до всеобщих выборов политических заявлений, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках программы поддержки МВФ", — заключил Де Ланнуа.

ПДС — правоцентристская социально-либеральная партия, которая выступает за интеграцию Молдавии в Евросоюз. Председатель ПДС, экс-министр просвещения республики Майя Санду, в 2016 году участвовала в выборах в качестве кандидата на пост президента страны. По итогам голосования она заняла второе место, уступив во втором туре нынешнему главе государства Игорю Додону.

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