СМИ сообщили о приговоре палестинцу, устроившему резню в магазине Гамбурга

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Палестинец, напавший с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге, приговорен к пожизненному заключению, сообщает таблоид Bild.

Инцидент произошел минувшим летом. В ходе атаки один человек был убит, шестеро получили ранения. Полиция сообщила, что нападавший — 27-летний Ахмад А. — является палестинцем, выходцем из ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение о предоставлении убежища и должны были депортировать его в течение нескольких дней.

Ахмаду А. предъявили обвинения в убийстве, попытке убийства шести человек и нанесения им тяжких телесных повреждений. Прокуроры потребовали признать палестинца виновным в преступлении особой тяжести и приговорить его к пожизненному заключению. Такой вердикт и вынесли судьи окружного суда Гамбурга.

Осужденный назвал себя сторонником террористической группировки "Исламское государство"*, однако факт его контактов с боевиками установлен не был, преступление он совершил в одиночку. Обвинения в терроризме против него выдвинуты не были.

* Террористическая группировка, запрещена в России