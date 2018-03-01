МККК и организация "Человек в беде" направили в Донбасс 18 машин с помощью

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) и благотворительная организация "Человек в беде" направили для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 18 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В пресс-службе добавили, что МККК направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 14 грузовиков с грузом около 250 тонн продуктовых наборов, товаров медицинского назначения, канцелярских наборов и одеял.
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