МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Конференция по вопросам безопасности под эгидой Совбеза РФ обсудит главную задачу мирового сообщества: недопущение создания нового очага распространения терроризма, как это было в Сирии, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Главная, конечно, — международный терроризм. И мы видим, что его тактика по мере вытеснения боевиков из Сирии и Ирака меняется. Под ударом оказываются все страны и регионы земного шара, в первую очередь, те, кто ослаблен в результате конфликта, гражданской войны, односторонних санкций или "цветной революции". И в этих условиях основная задача мирового сообщества – это не допустить создания нового очага распространения терроризма, как это было с ИГ* в Сирии", — сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что этим и другим угрозам будет посвящена девятая международная конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в этом году в Сочи с 24 по 26 апреля.

Полностью интервью Венедиктова будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00 мск.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.