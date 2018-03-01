МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Конференция по вопросам безопасности под эгидой Совбеза РФ обсудит главную задачу мирового сообщества: недопущение создания нового очага распространения терроризма, как это было в Сирии, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
Он подчеркнул, что этим и другим угрозам будет посвящена девятая международная конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в этом году в Сочи с 24 по 26 апреля.
Полностью интервью Венедиктова будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00 мск.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.