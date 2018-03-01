СМИ: более 30 чиновников Белого дома потеряли доступ к секретной информации

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 30 членам администрации президента США Дональда Трампа было отказано в доступе к совершенно секретной информации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Чиновники получили уведомления об ограничении доступа, однако, по информации агентства, никто из них не собирается покидать свои должности. Их разрешения будут распределены между остальными членами администрации.

Отмечается, что их разрешения носили временный характер, однако в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу на прошлой неделе, они не предполагают доступа к данным самой высшей категории секретности.

Ранее газета Politico сообщила, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома. Уровень допуска был снижен со "сверхсекретного" до "секретного", уточняет издание. Издание также отмечало, что аналогичные шаги были предприняты в отношении всех других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска.