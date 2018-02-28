В ОБСЕ рассказали, когда стороны конфликта в Донбассе могут развести силы

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе договорились развести силы и средства в районе Станицы Луганской 5 марта при условии соблюдения режима тишины, сообщил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Стороны выразили намерение произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской 5 марта при условиях полного соблюдения режима прекращения огня", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Как отметил Сайдик, подгруппа по безопасности обсудила общую ситуацию в зоне конфликта и вопросы соблюдения режима прекращения огня.

"Участники подчеркнули важность отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств (конфликтующих сторон – ред.), а также обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, школ, детских садов и больниц", — добавил он.