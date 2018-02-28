Песков переадресовал все вопросы о "кокаиновом деле" в МИД

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Все вопросы, связанные с ситуацией вокруг "кокаинового дела", являются прерогативой министерства иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

"Это прерогатива министерства иностранных дел. Я уже вам говорил, что в данном случае туда нужно адресовывать ваши вопросы", — сказал Песков.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.