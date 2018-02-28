На Украине прогремел взрыв в магазине

На месте взрыва в помещении супермаркета в городе Сумы, Украина. 28 февраля 2018

На месте взрыва в помещении супермаркета в городе Сумы, Украина. 28 февраля 2018

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Взрыв произошел в магазине в городе Сумы, пострадавших нет, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел около 05.00 мск.

"В одном из магазинов по улице Героев Крут неизвестные повредили витрину и забросили в помещение взрывоопасный предмет", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал, пожара не было. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Возбуждены два уголовных дела по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" (санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы) и "незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами" (до трех лет лишения свободы).