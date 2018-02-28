В США сняли обвинения с экс-советника штаба Трампа Гейтса

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Суд снял обвинения в уклонении от уплаты налогов в США и банковских махинациях с бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Ричарда Гейтса, говорится в постановлении окружного суда по восточному округу штата Виргиния

"Обвинения в рамках обвинительного заключения по пунктам 5-10 и 15-32 снимаются", — говорится в решении суда под номером 192 от 27 февраля 2018 года.

Ранее стало известно, что спецпрокурор по "российскому вмешательству" в выборы в США Роберт Мюллер направил ходатайство в суд о снятии соответствующих обвинений с Гейтса.

Мюллер ранее выдвинул против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и Гейтса обвинения, которые не связаны с Россией и касаются финансовых махинаций, в том числе отмывания средств и уклонения от налогов на 30 миллионов долларов. Гейтс заявил о признании вины на заседании суда в Вашингтоне.

Манафорт сказал, что сожалеет в связи с отказом Гейтса продолжать отстаивать свою невиновность и настаивает на отсутствии вины во вменяемых ему преступлениях.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".