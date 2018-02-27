"Что они курят": в Латвии возмутились рассказам о пенсии в 1700 евро

РИГА, 27 фев – РИА Новости. Информационная картинка с новым налоговым расчетом привела в бешенство жителей Латвии, сообщает Sputnik Латвия.

На сайте Минфина появилась инфографика, которая объясняет, как в новом году будут распределяться налоги для пенсионеров. Но латвийцев возмутило, что для расчета был взят размер пенсии, которую в стране получают лишь единицы — 1700 евро.

Пользователи соцсетей стали выражать свое недовольство не только под постом ведомства в Twitter и Facebook, но и распространять картинку в качестве фельетона.

"Слушайте, @Finmin, жителям какой страны вы это объясняете? Не верится, что только для нескольких зажиточных пенсионеров вы развернули эту информационную кампанию!" — написала пользователь под ником Uzvārds.

"Просто ошибка закралась — одним нулем больше. Минфину тысяча туда, тысяча сюда сильно ничего не меняет", — иронизирует пользователь 5eris.

"Четко и ясно показали, что это для примерно 5% всех пенсионеров. Не понимаю, зачем тратить деньги на такую кампанию, если кампания вводит в заблуждение?" — удивился Андрис.

Пользователи Facebook тоже не остались в стороне и оценили "юмор" латвийского Минфина.

"Отличный пример! У моей мамы пенсия ниже облагаемого налогом минимума, хотя всю жизнь работала! Это уже издевательство!" — отметила Яна Штеймане.

"Ужас, как далеко можно быть от реальности", — заметила Иева Андерсоне.

"Серьезно? Мой Бог, что они там курят? У моих родственников пенсия 300 евро, у некоторых 600 евро, и они считают, что повезло … Что за бред 1700? Просто хочется пойти и дать им по морде! Йохайды! Издевательство!" — возмутилась некая Сигне Кришьяне.

"У моей мамы пенсия за 45 лет работы учителем — 289 евро. Коммунальные платежи 115 евро в месяц", — добавила Илзе Кларк.

Отметим, что в Латвии пенсию ежемесячно получают около 457 тысяч человек. В прошлом году средняя выплата по старости равнялась 296 евро.

В июне больше половины всех пенсий составляли 200-300 евро. Только в 7,3% случаев ее размер превышал 500 евро.

Пенсию свыше 1 500 евро в месяц в июне прошлого года получали лишь 1 тысяча 680 человек.

Министерство финансов на своей страничке в Facebook попыталось объяснить, почему для примера были выбраны именно такие пенсии (помимо 1 700 евро, была картинка еще и с расчетом пенсии в 400 евро).

"Эти две пенсии были выбраны, чтобы сравнить, как в двух случаях изменится пенсия, которую будут получать на руки. С 1 января 2018 года к доходам пенсионера каждый месяц будет применяться ставка прогрессивного налога с населения. Это значит, что те, кто получает меньше, будут платить меньше налогов, а более зажиточные будут платить больше", — ответили работники министерства финансов.

Однако этот ответ удовлетворил далеко не всех: под объяснением Минфина уже появились новые комментарии, призывающие прекратить издеваться над народом, отмечает Sputnik.

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