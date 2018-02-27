В центральном Лондоне прошел первый за зиму сильный снегопад

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Первый за зиму сильный снегопад прошел во вторник в центральном Лондоне, снег падал около получаса, температура опустилась до —1 градуса по Цельсию, передает корреспондент РИА Новости.

Снег в Лондоне, где уже в феврале распускаются цветы и цветут плодовые деревья – явление редкое. Метеорологи предупреждали о возможных переменах погоды, во вторник снег добрался и до столицы, поэтому некоторые прохожие вооружились зонтами, многие вышли на улицу и начали играть в снежки. Погода в Лондоне меняется очень часто, поэтому сразу после снегопада выглянуло солнце.

Метеорологическая служба MET Office во вторник предупредила о "периодических снегопадах" в течение всей недели, которые будут сопровождаться "сильным восточным ветром". Синоптики называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East). Так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) действует для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, северо-восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.

По состоянию на 14.50 (17.50 мск) в аэропорту Хитроу отменены три рейса в Женеву, три рейса в Гамбург, шесть рейсов в Эдинбург.

"Аэропорт Гатвик в настоящее время работает в обычном режиме. Мы советуем вам проверять статус полета заранее и при необходимости заранее приезжать в аэропорт", — сказано на сайте аэропорта. Сверяться с изменениями в расписании пассажирам рекомендуют в течение всей недели.

То же самое рекомендует делать и национальная железнодорожная служба National Rail, она сообщает, что перебои с сообщением могут быть в том числе у следующих железнодорожных компаний и городского транспорта: c2c, Greater Anglia, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Stansted Express, TfL Rail.