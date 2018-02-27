В центральном Лондоне прошел первый за зиму сильный снегопад

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Первый за зиму сильный снегопад прошел во вторник в центральном Лондоне, снег падал около получаса, температура опустилась до —1 градуса по Цельсию, передает корреспондент РИА Новости.
Метеорологическая служба MET Office во вторник предупредила о "периодических снегопадах" в течение всей недели, которые будут сопровождаться "сильным восточным ветром". Синоптики называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East). Так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) действует для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, северо-восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
По состоянию на 14.50 (17.50 мск) в аэропорту Хитроу отменены три рейса в Женеву, три рейса в Гамбург, шесть рейсов в Эдинбург.
То же самое рекомендует делать и национальная железнодорожная служба National Rail, она сообщает, что перебои с сообщением могут быть в том числе у следующих железнодорожных компаний и городского транспорта: c2c, Greater Anglia, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Stansted Express, TfL Rail.