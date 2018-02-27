США расширили список санкций за связи с ИГ*

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США ввели санкции против двоих граждан Нигерии и Сомали, а также семи связанных с террористами группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) организаций в Азии и в Африке, сообщило министерство финансов США во вторник.

Согласно сообщению ведомства, опубликованному на его сайте, в санкционный список попали отделения ИГ* в Египте, Бангладеш, Филиппинах, Сомали, Нигерии и Тунисе. Согласно действующим правилам, США блокируют попавшим под санкции лицам доступ к счетам в американских банках и запрещают сотрудничество с ними гражданам США.



*Террористическая организация, запрещенная в России