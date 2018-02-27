Совфед намерен призвать Европарламент осудить закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Совет Федерации намерен призвать ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий минские соглашения, а также потребовать от Киева соблюдения достигнутых ранее договоренностей, говорится в проекте заявления Совфеда, который сенаторы рассмотрят в среду.

"Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону … о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности", — говорится в документе.

Российские сенаторы подчеркивают, что принятый на Украине закон, по сути, направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта на юго-востоке Украины, согласно которой он определяется как "сдерживание вооруженной агрессии" РФ.

"Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году", — отмечается в проекте заявления.

В Совфеде указывают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями и одобренными резолюцией ООН.

Совет Федерации констатирует, что политика "умиротворения", а по сути поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса", во многом способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании.

Парламентарии также отмечают, что на Украине не соблюдаются демократические принципы развития общества. В частности, об этом свидетельствует закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на Украине на языках нацменьшинств, и недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.