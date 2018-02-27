В Польше пять человек погибли от переохлаждения

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Пять человек погибли в Польше за минувшие сутки от переохлаждения, сообщает Правительственный центр безопасности.
"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — говорится в сообщении.
Всего по данным центра, с 1 ноября прошлого года из-за переохлаждения умерли 53 человека.
Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждения действительно для всей территории страны, кроме Опольского воеводства, а также части Силезского и Западно-Поморского воеводств.