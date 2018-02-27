Во Франции три человека замерзли насмерть из-за сильных холодов

ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Не менее трех человек, не имеющих постоянного места жительства, умерли во Франции из-за сильных холодов, ударивших по стране.

Антициклон, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж", продолжает охлаждать воздух на территории страны с конца прошлой недели, во многих регионах страны столбики термометров опустились непривычно ниже нуля. Власти 68 департаментов ввели план по размещению бездомных людей в тепле, предоставив 5,3 тысячи мест.

По информации радиостанции RTL, в пятницу 62-летний бездомный замерз насмерть в самодельном домике в департаменте Ивелин в центральной части Франции. В воскресенье в департаменте Дром на юго-востоке Франции от холода умер 35-летний бездомный. Тело еще одного человека в возрасте 53 лет было обнаружено в поле в департаменте Савойя на востоке страны вечером в понедельник. Смерть последнего наступила в результате остановки сердца и дыхательной недостаточности.

Согласно метеопрогнозам, вторник станет самым холодным днем недели, во многих департаментах температура будет оставаться отрицательной в течение дня. В департаментах Вар и Приморские Альпы сохраняется повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с гололедом и снегопадом.