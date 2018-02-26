В США проявляют интерес к работе с российскими НКО, заявили в Госдуме

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американские некоммерческие организации (НКО) проявляют заинтересованность в совместной работе с российским некоммерческим сектором, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Парламентарий 21-25 февраля находился с официальным визитом в США, где принимал участие в мероприятиях на площадках ООН.

"У нас прошел ряд встреч с некоммерческими американскими организациями, такими как Международный христианский союз, христианскими организациями, "Женщины за Трампа". И я считаю, что это очень важно. Потому что в условиях серьезного кризиса на официальном уровне между Россией и США это серьезные возможности для восстановления отношений", — сказал Гаврилов РИА Новости

Политик отметил, что взаимодействие двух стран в общественном и некоммерческом секторах может повысить доверие между гражданским обществом России и США. "Я услышал глубокое понимание и заинтересованность в совместной работе со стороны американских НКО", — заявил он.

В ходе визита, как отметил парламентарий, также прошли конструктивные дискуссии по вопросам миграции. "В ходе частных встреч на полях с представителями восточно-европейских стран, Турции, мы отметили важность борьбы с причинами миграции. А это две причины: прекращение политической дестабилизации, вмешательства во внутренние дела (стран), которое порождает гражданские конфликты и волны беженцев, и второе — это необходимость и ответственность западных стран за экономические инвестиции, экономическую помощь развивающимся странам с точки зрения преодоления бедности, что сократит экономическую миграцию", — сказал парламентарий.

Политик подчеркнул, что Россия не согласна, когда ответственной считают и Москву, так как "Россия решает эти проблемы — а они их провоцируют, — в отличие от западного мира". "И мы договорились, что, может, в следующий наш визит у нас запланирована будет встреча с конгрессменами, представляющими Республиканскую партию", — заключил он.