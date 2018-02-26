Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан извне

БАКУ, 26 фев — РИА Новости. Выборы являются существенным фактором геополитического накала, и международные игроки, более сильные, чем Азербайджан и Россия, осуществляют различные действия, связанные с напряжением как геополитической ситуации, так и внутриполитической обстановки. Об этом заявил Sputnik Азербайджан директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

По его словам, и Россия, и Азербайджан во многом являются зависимыми в силу "существенных экономических провалов с момента развала Советского Союза и, определенным образом, политически зависимыми от основных геополитических игроков — это США, Китай и, отчасти, ЕС".

"Мы видим давление на Россию, которое идет в связи с принятым решением выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на этих выборах. Поскольку, мне кажется, ставки могли делаться на других игроков, на других участников со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки", — заявил эксперт.

По его словам, это давление проявляется, в том числе, в виде олимпийских скандалов, в ситуации на Ближнем Востоке, на юго-востоке Украины и в признании Киевом России "страной-агрессором".

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