МИД России солидарен с призывом Южной Кореи начать диалог с США и КНДР

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. МИД РИФ солидарен с призывом президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, чтобы Соединенные Штаты Америки и Северная Корея вместе сели за стол переговоров, а также о необходимости для США понизить "планку требований" для начала диалога, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Обратили внимание на заявление президента республики Корея Мун Чжэ Ина о важности того, чтобы Соединенные Штаты Америки и Северная Корея вместе сели за стол переговоров, а также о необходимости для США понизить "планку требований" для начала диалога", — говорится в сообщении.

"Солидаризируемся с таким призывом, лежащим в русле усилий международного сообщества по запуску прямого северокорейско-американского диалога как важнейшей составляющей комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, МИД РФ отметил созвучность высказываний президента Южной Кореи положениям российско-китайской "дорожной карты", предусматривающей на первых двух этапах снижение военной активности противостоящих сторон и налаживание между ними прямых контактов.

"Поддерживаем также настрой руководства республики Корея на закрепление и наращивание процесса межкорейского сближения, направленного на нормализацию отношений между двумя корейскими государствами", — сообщило ведомство.