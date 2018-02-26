Власти Словакии обещают миллион евро за помощь в поиске убийц журналиста

ПРАГА, 26 фев — РИА Новости. Правительство Словакии выплатит награду в 1 миллион евро тому, кто предоставит полиции конкретную информацию, ведущую к поимке убийцы или убийц журналиста братиславского сетевого портала Aktuality.sk Яна Куциака, сообщил в понедельник премьер Роберт Фицо.

Ранее в понедельник президент полиции Тибор Гашпар сообщил, что в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела Куциака и его подруги, имя которой не сообщается. По словам Гашпара, убийство произошло в период от четверга до воскресенья, Куциак, судя по всему, получил смертельное пулевое ранение в грудь.

По мнению словацких журналистов, причиной убийства Куциака стала его профессиональная деятельность. Корреспондент портала Aktuality.sk занимался расследованием серьезных дел, связанных с коррупцией и политическими аферами.

"Если будет доказано, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста, то это является событием, не имеющим прецедента в современной истории Словакии, это атака на демократию, свободу слова и свободу СМИ. Мы будем собирать всю информацию, связанную с этим делом, в том числе, будем принимать и анонимные сообщения", — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Фицо, для расследования убийства журналиста создается специальный коллектив, в который войдут самые опытные сотрудники генпрокуратуры, спецпрокуратуры, МВД, полиции, контрразведки и Национального криминального агентства.

Убитый 27-летний журналист в течение последних трех лет, кроме прочего, вел расследования финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков, членов правительства и руководства возглавляемой премьером правящей партии "Курс — социальная демократия".

Известно, что один из известных теневых предпринимателей, Мариан Кочнер, по словам Куциака, угрожал ему за проведение расследований. В конце минувшего года журналист сообщил в соцсети, что заявил об этом в полицию, но и спустя 44 дня после подачи заявления дело не было передано в работу ни одному конкретному сотруднику полиции.