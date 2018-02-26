Россия и Саудовская Аравия создадут рабочую группу по гуманитарным проектам

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Рабочую группу по реализации гуманитарных проектов создадут МЧС РФ и их коллеги из Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе министерства.

"Представители МЧС России во главе с директором департамента международной деятельности министерства Александром Романовым в ходе первого Риядского международного гуманитарного форума обсудили с коллегами из Саудовской Аравии и генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Владимиром Кувшиновым возможность объединения усилий в решении сложной гуманитарной ситуации в странах ближневосточного региона", — сказали в пресс-службе.

В понедельник российская делегация приняла участие во встрече с Абдаллой бен Абдель Азизом аль-Рабия — руководителем Центра гуманитарной помощи имени короля Сальмана, главой Генерального директората гражданской обороны МВД Саудовской Аравии Сулейманом бен Абдуллой аль-Алмро и Кувшиновым.

"По итогам встречи было подписано совместное коммюнике МЧС России и Центра гуманитарной помощи им. короля Сальмана. Документ стал правовой основой сотрудничества российского спасательного ведомства и центра. В дальнейшем будет создана рабочая группа и разработан план действий по реализации гуманитарных проектов и программ как на двусторонней основе, так и совместно с международными организациями, включая МОГО", — отметили в МЧС.

Также стороны отметили важность налаживания сотрудничества по линии сети Глобальных центров управления в кризисных ситуациях: обмену оперативной информацией, прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций с использованием данных космического мониторинга.

Российское ведомство готово принять на повышение квалификации специалистов из Саудовской Аравии и направить специалистов в эту ближневосточную страну для проведения консультаций и оказания методической помощи в подготовке кадров, добавили в МЧС.