Юнкер рассказал, когда страны Западных Балкан смогут вступить в Евросоюз

БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Все государства западных Балкан — кандидаты в ЕС — могут рассматривать 2025 год как дату возможного вступления в Евросоюз при выполнении ими необходимых условий, заявил глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе визита в Тирану.

Председатель ЕК совершает турне по странам западнобалканского региона, которое начал в воскресенье в Скопье и продолжил вечером того же дня в Албании. После встречи с руководством страны в Тиране он отметил, что ранее "никогда ЕК и я лично не говорили, что Сербия и Черногория обязательно станут членами ЕС в 2025 году".

"Как дата для приема 2025 год открыт для всех стран-кандидатов и в зависимости от того, выполнят ли они к этому времени, до того или после того условия для членства, мы поступим таким образом, что признаем их усилия", — цитирует Юнкера телеканал a1on.

Официальные визиты Юнкера в Албанию, Македонию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также Косово проходят в преддверии саммита ЕС-Западные Балканы 17 мая в Софии.

Европейская комиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран западных Балкан. В документах, представленных ЕК, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.