Во Франкфурте арестовали сирийца по подозрению в терроризме

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкие правоохранители арестовали 28-летнего выходца из Сирии, подозреваемого в терроризме, в аэропорту Франкфурта-на-Майне, пишет издание Merkur.

Как сообщила прокуратура Франкфурта, мужчина обвиняется в членстве в террористической организации и участии в боевых действиях в Сирии. Отмечается, что ранее он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако в 2017 году снова отправился в Сирию.

Мужчина прилетел в Германию из Стамбула под другим именем и был немедленно арестован полицией, пишет издание.