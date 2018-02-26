В США призвали к диалогу с Россией по вопросам контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и РФ срочно нужен диалог по вопросам контроля над вооружениями, потенциал выхода на новое соглашение в этой области есть, заявил в интервью РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен.

Говоря о том, могут ли Россия и США выйти на новое соглашение по контролю над вооружениями в будущем, Кантримен сообщил, что "всегда есть потенциал это сделать".

"Это и началось в некотором смысле с переговорами между замгоссекретаря (США Томасом — ред.) Шенноном и замглавы МИД РФ (Сергеем — ред.) Рябковым, которые встретились для обсуждения повестки дня по вопросам стратегической стабильности", — пояснил он.

Бывший дипломат сообщил, что огорчен медленным ходом данных переговоров, но воодушевлен тем, что они вообще начались.

"Я не думаю, что можно ожидать быстрого продвижения от дискуссии про обеспокоенности друг друга, дискуссии про то, как каждая из сторон видит угрозу друг в друге. Нельзя быстро продвинуться с этого этапа до обозначения контуров нового соглашения по сокращению вооружений. Но необходимо начать, необходимо пройти через этот этап. Так что еще слишком рано предсказывать, что будет темой следующего соглашения между США и Россией. Это срочно необходимо, поскольку сейчас в действительности впервые почти за 50 лет Вашингтон и Москва не ведут активные дискуссии по вопросам контроля над вооружениями", — подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, для диалога в этой сфере есть препятствие, которое заключается во "вмешательстве РФ", поэтому ряд вопросов между Москвой и Вашингтоном "крайне затруднены".

"Это будет преградой для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, сотрудничества на Ближнем Востоке, сотрудничества по экономическим вопросам на долгие годы вперед. И если это не остановится вскоре, тогда и на десятилетия вперед", — полагает Кантримен.

По его мнению, нынешний президент США хотел бы лучших отношений с РФ, но он "ослаблен" из-за "вмешательства". "Потом, как результат, когда у нас будет следующий американский президент, вы будете иметь дело с американским президентом, у которого не будет такого же благосклонного видения России, какое есть у нынешнего президента", — сказал он, назвав "вмешательство" глупостью.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Читайте полный текст интервью на сайте Ria.ru >>