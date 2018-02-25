МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Белый дом отреагировал на опубликованный Демократической партией США меморандум по российскому расследованию, назвав его политически мотивированным.

"Несмотря на то что меморандум демократов пытается подорвать политические позиции президента, президент поддержал его публикацию в интересах прозрачности", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Тем не менее, как сообщается в релизе, этот "политически мотивированный документ" не отвечает на серьезные вопросы об использовании "пристрастного расследования оппозиции, полного неподтвержденных обвинений".

"Как президент заявляет уже давно, ни он, ни члены его кампании никогда не вступали в сговор с иностранной державой в ходе выборов 2016 года, и ничто в сегодняшнем меморандуме не противоречит этому факту", — заключила Сандерс.

Меморандум демократов был опубликован в субботу в ответ на аналогичный шаг республиканцев. Документ был в значительной мере отредактирован. Ранее президент США Дональд Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку, по словам юриста Белого дома, он содержит чувствительную и секретную информацию.

Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа". В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп не был избран.

Демократы заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельностью в 2016 году, в том числе в Москве".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".