ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев – РИА Новости. Россия и Сербия становятся объектами неприкрытого давления Запада, интерес Сербии к евроинтеграции пытаются использовать против России, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".

"И наша страна, и Сербия становятся объектом такого неприкрытого давления. Ивица (Дачич, глава МИД Сербии) в своей речи упомянул о попытках воспользоваться интересом Сербии к евроинтеграции, заставить ее занимать антироссийские позиции", — сказал Лавров.

В среду Лавров в Белграде встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Визит российского министра в Сербию был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между странами. Главной темой переговоров стали ситуация в Европе и на Балканах, а также вопросы выполнения решений СБ ООН по косовскому урегулированию.

Как сообщалось ранее, Вучич в заявлении для прессы после встречи с Лавровым сказал, что власти Сербии не присоединятся к санкциям Запада в отношении России. По словам Вучича, он "уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии".