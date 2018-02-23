Белый дом подтвердил переговоры Трампа с лидерами Балтийских стран 3 апреля

Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. 16 октября 2017

Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. 16 октября 2017

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящий 3 апреля саммит Балтийских стран в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп примет президентов Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее в четверг пресс-службы глав государств Балтии сообщили, что президенты Литвы, Эстонии и Латвии 3 апреля в Вашингтоне примут участие во встрече с руководством США.

Как сообщил Белый дом в пятницу, участники саммита отметят столетие независимости Эстонии, Латвии и Литвы и "заложат основу для нового столетия крепких связей между этими тремя важными союзниками и США".

Лидеры четырех стран "сосредоточатся на вопросах о том, как укрепить общую безопасность, бизнес, торговлю, энергетическое и культурное сотрудничество".

Как сообщалось ранее, стороны также обсудят актуальные вопросы региона и трансатлантического сообщества, вопросы усиления обороны. Главы государств поднимут тему подготовки к предстоящей встрече, посвященной реформированию обороны НАТО и укреплению восточного фланга.