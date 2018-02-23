В бельгийском Льеже открыли памятник советским и российским воинам

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Памятник российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн, открыли после реставрации в пятницу в бельгийском Льеже, сообщили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Защитника Отечества и 100-летию создания Красной армии.

Монумент работы Александра и Игоря Бургановых является частью установленного в 1968 года мемориала союзных сил, освободивших Европу в Первую мировую войну. Ранее на месте комплекса находился другой памятник, разрушенный в годы Второй мировой войны. Впоследствии семь стран-участниц Антанты подарили городу свои памятники.

В центре композиции расположен российский монумент, установленный в 2001 году при содействии центра по сохранению российских воинских захоронений за рубежом при министерстве культуры России. На постаменте надпись на русском и французском языках: "Российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн".

Со временем металлические конструкции памятника потребовали обновления. Проект реставрации монумента, разработанный Бельгийской федерацией русскоязычных организаций и некоммерческой ассоциацией "Меридиан", был поддержан посольством РФ в Бельгии и местными властями.