РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: санкции США против КНДР нацелены на срыв межкорейского диалога

Сюжет:
Главное за 23 февраля 2018 года (8)
19:3223.02.2018
(обновлено: 19:39 23.02.2018)
07721
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГорода мира. ПхеньянГорода мира. Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции США против КНДР нацелены на то, чтобы сорвать позитивную тенденцию, которая наметилась в межкорейских отношениях, а также являются демонстрацией того, что курс Вашингтона на "удушение" Пхеньяна неизменен, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

В пятницу Минфин США ввел санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США пообещали наращивать давление на КНДР

Ранее в администрации США сообщили, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи". Отмечалось, что давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть. Также сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на то что уже анонсировали самый крупный пакет санкций против Пхеньяна.

Срыв межкорейского позитива

"Предназначение этого шага, безусловно, направлено на то, чтобы сорвать нормальную и позитивную тенденцию, наметившуюся в отношениях Севера и Юга. Но это только часть целей (США). Цели шире: американцы пытаются продемонстрировать, что их курс на тотальное, глобальное "удушение" Северной Кореи неизменен, постоянен, он железобетонный, и никакие межкорейские симптомы улучшения не могут на него повлиять", — сказал Воронцов РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 23 февраля 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп объявил о крупнейшем пакете санкций против КНДР

По его словам, американцы последовательно нацелены на выполнение своей стратегической миссии, заключающейся в "удушении" КНДР. Как отметил собеседник агентства, при этом США говорят, что вводят новые санкции, чтобы призвать КНДР сесть за стол переговоров, чтобы подписать капитуляцию Северной Кореи. "Северяне на это не пойдут, они до этого никогда на это не шли. Скорее всего, и сейчас не пойдут", — добавил Александр Воронцов.

Реакция других стран

При этом заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН пояснил, что другой частью вопроса с введением новых санкций против КНДР является то, как на этот шаг Вашингтона отреагируют другие стороны.

Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в фотобанк
Кампанию США по дипломатической изоляции КНДР поддержали 26 стран

"Надо будет смотреть и мониторить ситуацию, но, скорее всего, Южная Корея не откажется от продолжения позитивной динамики в межкорейских отношениях. В каких это формах будет выражаться, надо будет смотреть. Это факт, что позитив в межкорейских отношениях состоялся, ожидать, что южане легко от этого откажутся, наверное, неправильно", — заявил Воронцов.

Отвечая на вопрос, почему США ввели новый пакет санкций против КНДР, не дожидаясь окончания зимней Олимпиады в Пхенчхане, эксперт сказал, что такой шаг США является демонстрацией последовательности действия Вашингтона.

"Это демонстрация последовательности этого курса ястребиного, к сожалению, который сейчас превалирует в Белом доме, чтобы дожать (КНДР), и никаких компромиссов. Поэтому даже не дождались (окончания Олимпиады)", — сказал Воронцов.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Новые санкции по КНДР не содержат российских юрлиц, заявили в США

По его мнению, если США будут проводить военные маневры с Южной Кореей, то на них КНДР, в отличие от санкций, отреагирует. "Военные маневры (США) будут проводить. На военные маневры (КНДР) очень реально, что отреагирует", — сказал эксперт.

КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена