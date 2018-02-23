Эксперт: санкции США против КНДР нацелены на срыв межкорейского диалога

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Новые санкции США против КНДР нацелены на то, чтобы сорвать позитивную тенденцию, которая наметилась в межкорейских отношениях, а также являются демонстрацией того, что курс Вашингтона на "удушение" Пхеньяна неизменен, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

В пятницу Минфин США ввел санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

Ранее в администрации США сообщили, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи". Отмечалось, что давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть. Также сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на то что уже анонсировали самый крупный пакет санкций против Пхеньяна.

Срыв межкорейского позитива



"Предназначение этого шага, безусловно, направлено на то, чтобы сорвать нормальную и позитивную тенденцию, наметившуюся в отношениях Севера и Юга. Но это только часть целей (США). Цели шире: американцы пытаются продемонстрировать, что их курс на тотальное, глобальное "удушение" Северной Кореи неизменен, постоянен, он железобетонный, и никакие межкорейские симптомы улучшения не могут на него повлиять", — сказал Воронцов РИА Новости.

По его словам, американцы последовательно нацелены на выполнение своей стратегической миссии, заключающейся в "удушении" КНДР. Как отметил собеседник агентства, при этом США говорят, что вводят новые санкции, чтобы призвать КНДР сесть за стол переговоров, чтобы подписать капитуляцию Северной Кореи. "Северяне на это не пойдут, они до этого никогда на это не шли. Скорее всего, и сейчас не пойдут", — добавил Александр Воронцов.

Реакция других стран



При этом заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН пояснил, что другой частью вопроса с введением новых санкций против КНДР является то, как на этот шаг Вашингтона отреагируют другие стороны.

"Надо будет смотреть и мониторить ситуацию, но, скорее всего, Южная Корея не откажется от продолжения позитивной динамики в межкорейских отношениях. В каких это формах будет выражаться, надо будет смотреть. Это факт, что позитив в межкорейских отношениях состоялся, ожидать, что южане легко от этого откажутся, наверное, неправильно", — заявил Воронцов.

Отвечая на вопрос, почему США ввели новый пакет санкций против КНДР, не дожидаясь окончания зимней Олимпиады в Пхенчхане, эксперт сказал, что такой шаг США является демонстрацией последовательности действия Вашингтона.

"Это демонстрация последовательности этого курса ястребиного, к сожалению, который сейчас превалирует в Белом доме, чтобы дожать (КНДР), и никаких компромиссов. Поэтому даже не дождались (окончания Олимпиады)", — сказал Воронцов.

По его мнению, если США будут проводить военные маневры с Южной Кореей, то на них КНДР, в отличие от санкций, отреагирует. "Военные маневры (США) будут проводить. На военные маневры (КНДР) очень реально, что отреагирует", — сказал эксперт.

КНДР, объявив себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.