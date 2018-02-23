Трамп прокомментировал действия полицейского во время трагедии во Флориде

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Полицейскому во Флориде "не хватило смелости" при массовом расстреле школьников, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что помощник шерифа Скот Петерсон ушел в отставку после инцидента в школе, где бывший ученик застрелил 17 человек. Причиной начала расследования против Петерсона стала видеозапись, из которой следует, что вооруженный полицейский так и не вошел в школу, когда там происходила стрельба.

"Они тренировались и не среагировали под давлением или струсили", — сказал Трамп журналистам, говоря о полиции во множественном числе. Затем он назвал Петерсона по имени. "Он явно не справился с работой, вопроса тут нет", — добавил американский президент.

"Он всю жизнь себе испортил. Это пример. Когда пришло время войти туда и сделать что-то, у него не хватило смелости. Или что-то еще случилось", — сказал Трамп.