Предотвратить и защитить: во Франции представили план против радикализации

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания антикриминального комитета в Лилле в пятницу представил новый национальный план по борьбе с радикализацией, который предусматривает комплекс из 60 мер для предотвращения развития радикальных идей и усиления внутренней безопасности.

В работе над документом приняли участие 12 министров, в том числе глава МВД, министр национального образования, глава Минюста и министр спорта. Это третий подобный план за последние четыре года, который дополнил аналогичные документы, представленные в 2014, 2015 и 2016 годах. Как пишет газета Figaro, документ "опирается на опыт последних лет и исправляет совершенные ошибки".

Трансляция выступления Филиппа была доступна на официальной странице премьера в Facebook.

Радикализация в цифрах



По словам французского премьера, власти страны начали работу над проблемой радикализации еще в 2014 году, и в настоящий момент во Франции действует система по отслеживанию радикалов и предотвращению распространения радикальных идей. Эта система позволяет постоянно контролировать 2,6 тысячи потенциальных террористов и 800 семей. "Это хорошо, но мы не можем на этом остановиться", — отметил премьер.

Серьезность проблемы радикализации в стране отражает статистика. По данным газеты Figaro, около 20 тысяч человек во Франции, из которых 22,7% женщины, состоят в так называемой "картотеке ориентировок для предотвращения радикализации террористического характера" (FSPRT), то есть фактически считаются потенциальными радикалами. Около 680 французов и 500 их детей находятся в конфликтных зонах Ближнего Востока. Филипп также напомнил, что из Леванта во Францию вернулись 68 несовершеннолетних детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Волна нападений осужденных террористов на смотрителей тюрем, которая прокатилась по Франции в начале года, показывает, что проблема радикализации распространяется и на места заключения. Так, по данным телеканала BFMTV, из 70 тысяч заключенных во Франции 512 человек отбывают наказание за терроризм, а еще 1139 заключенных уголовников считаются "радикализированными".

Сферы действия



Филипп рассказал, что новый национальный план затрагивает множество сфер общественной жизни — от образования и спорта до тюрем и безопасности. Особое внимание французский премьер уделил трем пунктам плана: реформам в сфере образования, госслужбы и контроля за радикалами.

Так, французские власти собираются "систематизировать образовательный процесс", чтобы в эпоху, когда "социальные сети распространяют как информацию, так слухи и ложь", научить школьников и студентов "выбирать и упорядочивать" получаемую информацию и делать собственные выводы. Предполагается также усилить контроль за негосударственными учебными заведениями.

Говоря о преобразованиях в сфере государственной службы, Филипп рассказал, что в ближайшее время подпишет два декрета по внутренней безопасности и по борьбе с терроризмом, которые позволят "отстранять от обязанностей военных или гражданских чиновников, работающих в сфере безопасности или обороны, в случае если их поведение стало несовместимо с выполнением должностных обязанностей".

Новый план по борьбе с радикализацией также предполагает масштабные преобразования в области слежения за потенциальными террористами, интеграции вернувшихся из конфликтных зон радикалов и содержания в тюрьмах осужденных за терроризм. Так, по словам Филиппа, власти Франции собираются "организовать длительный контроль и психологическое наблюдение" для всех вернувшихся из Леванта несовершеннолетних, "чтобы обеспечить их интеграцию" в общество.

Премьер добавил, что для осужденных за терроризм будет создано дополнительно 1,5 тысячи специальных изолированных мест заключения, в том числе 450 к концу 2018 года. В 2019 году предполагается открыть три новых "центра по оценке потенциальных радикалов", доведя общее количество таких центров во Франции до шести.

Предотвратить, чтобы защитить



Филипп подчеркнул, что борьбу с распространением радикальных идей будет вести государство. Однако, по словам французского премьера, победить в схватке с радикализмом государство сможет только при поддержке мусульманского сообщества страны.

"Эта борьба будет вестись государством, но в одиночку государство не победит. Борьбу невозможно вести и выиграть без мусульман Франции", — отметил Филипп.

По словам премьера, с учетом многочисленных побед над террористической организацией ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и закона от 30 октября 2017 года об усилении внутренней безопасности борьба с распространением радикальных идей все равно является важной составляющей стратегии по защите французских граждан от внешней угрозы.

"Очевидно, мы должны предотвращать радикализацию, цель данного плана — предотвратить, чтобы защитить", — заключил Филипп.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.