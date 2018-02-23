Писатель Стивен Фрай перенес операцию из-за рака простаты

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Британский актер и писатель Стивен Фрай заявил в пятницу, что перенес операцию по удалению раковой опухоли, сообщается в видео, опубликованном в официальном микроблоге актера в Twitter.

По словам актера, ему был диагностирован рак простаты. Операция по удалению опухоли была проведена в первую неделю января и на данный момент Фрай находится на пути выздоровления.

"У меня была операция в первую неделю января. Все вроде прошло достаточно хорошо", — заявил Фрай.

В качестве альтернативы Фраю предложили радиотерапию, но актер выбрал операцию, так как она отнимает меньше времени, чем лечение. Как сообщил Фрай, есть шансы, что опухоль вырастет снова, но сейчас он чувствует себя отлично и опухоль не растет.

"Ты не думаешь, что это случится с тобой, рак — это то, что происходит с другими людьми", — заявил актер.

Стивен Фрай — британский актер, писатель и драматург, известный благодаря своим ролям в сериалах "Дживс и Вустер" и "Черная Гадюка".