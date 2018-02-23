Киев должен активизировать работу по реформе таможни, заявил посол ЕС

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украине нужно активизировать работу по имплементации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, таможни и защиты интеллектуальной собственности, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Мингарелли отметил, что Украина достигла наибольших успехов в приведении к европейским стандартам таких сфер, как санитарный и фитосанитарный контроль, энергетика и энергоэффективность, защита окружающей среды и цифровых технологий. В то же время есть сферы, в которых Украине нужно сконцентрировать больше усилий в реформировании, добавил он.

"Есть несколько секторов, где нам нужно сконцентрировать больше внимания… Транспорт один из этих секторов. Защита авторских и интеллектуальных прав, таможня и налогообложение, общественное здоровья — в этих сферах нам нужно делать больше", — сказал Мингарелли на конференции, посвященной подведению промежуточных итогов имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Посол добавил, что ЕС готов помогать Украине в реформировании таможни, в том числе финансово. По его словам, изменения в этой сфере помогут сделать украинский рынок частью европейского.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Ранее Мингарелли выразил возмущение промедлением Киева во внедрении соглашения об ассоциации.