В Китае на сессию высшего законодательного органа приглашены 2980 депутатов

ПЕКИН, 23 фев— РИА Новости. В ежегодной сессии высшего законодательного органа Китая, которая пройдет в марте, примут участие 2980 депутатов, говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Ежегодная сессия ВСНП откроется в Пекине 5 марта. В ходе двухнедельной сессии будут обозначены основные экономические задачи Китайской Народной Республики на 2018 год, рассмотрены важные поправки к конституции страны и новые законопроекты, будет рассмотрен и утвержден бюджет всей страны и каждого отдельного региона.

"Из 35 избирательных единиц по всей стране были избраны 2980 депутатов в ВСНП 13-го съезда. Постоянный комитет ВСНП в пятницу подтвердил, что все мандаты действительные. Список депутатов будет опубликован в субботу утром", — сообщает агентство.

Сессия ВСНП в марте этого года станет важным событием для внутриполитической жизни страны, так как в связи с изменениями в составе Центрального комитета Компартии Китая по итогам 19-го съезда, который прошел в октябре прошлого года, весной должно смениться правительство страны. Ожидается, что свои посты еще на пять лет сохранят и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.