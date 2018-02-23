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Источник: за попыткой срыва Грузией наблюдательных полетов стоят США

03:0923.02.2018
(обновлено: 03:28 23.02.2018)
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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкКомплекс радиолокационного дозора и наведения. Архивное фотоКомплекс радиолокационного дозора и наведения. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия и Грузия начнут в понедельник в Вене обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках Договора по открытому небу, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник, выразив мнение, что за спиной Тбилиси стоят США.

Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
Эксперт о ситуации с Договором по открытому небу: уровень доверия снижается

"В январе решение не было найдено, все ждут 26 февраля, когда в Вене ожидается заседание консультативной комиссии по открытому небу. Российско-грузинские противоречия препятствуют принятию решения. За Грузией стоят американцы, также на их стороне канадцы, часть европейских стран: прибалты, поляки, румыны, а также украинцы", – сказал источник.

По его словам, если решение не будет принято в конце февраля, то его могут принять на заседании в марте, перед закрытием сессии переговоров. "Пока сезон наблюдательных полетов находится в неактивной фазе в силу погодных условий, зимы", – уточнил собеседник агентства.

В конце декабря военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что наблюдательные полеты по договору по открытому небу в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.

Небо закрывается

Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies. Архивное фото
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Россия вводит ограничения для наблюдателей США по договору об открытом небе
Кроме противоречий с Грузией, которые осложняют работу консультативной комиссии, непросто складывается ситуация по вопросу наблюдательных полетов между Россией и США.

Первый сигнал о напряженности появился в сентябре, когда американская газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, полеты могут ограничить над Аляской и Гавайями.

По данным газеты, подготовка ограничений стала ответом американских властей на запрет России на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

В Кремле в свою очередь призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Ограничение числа аэродромов

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН
О том, что Россия в ответ ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, первым сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", —пояснил собеседник агентства.

По его словам, речь, в частности, идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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