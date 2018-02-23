В Турине четверо полицейских пострадали в столкновениях с антифашистами

РИМ, 23 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Четверо полицейских пострадали в четверг вечером в Турине в столкновениях с антифашистами, пытавшихся помешать проведению предвыборного мероприятия ультраправого движения Casapound, сообщили РИА Новости в полицейском управлении североитальянского города.

Представители антифашистов несколько раз пытались прорвать оцепление вокруг отеля, где должна быть пройти агитационная встреча лидера Casapound Симоне Ди Стефано. По данным газеты la Repubblica, в акции протеста приняли участие порядка 500 человек из радикальных молодежных движений.

Попытки попасть внутрь гостиницы предпринимались неоднократно, стычки с полицией происходили сразу на нескольких улицах вокруг нее.

Манифестанты закидывали полицию камнями, бутылками, петардами и взрывпакетами, начиненными металлическими осколками и кусками дерева. Правоохранители в ответ применили водомет, сумев отбросить протестующих и удерживать их на расстоянии до окончания акции.

По информации La Repubblica, задержанными в результате столкновений оказались два антифашиста.

"Ряд осколков обнаружены застрявшими в защитном обмундировании работавших на акции полицейских", — отметили в полиции. Один из пострадавших правоохранителей получил проникающее ранение в ногу 4-сантиметровым куском металла. По некоторым данным, ему потребовалась операция.

В последнее время на Апеннинах заметно участились проявления политического экстремизма. С начала года отмечено не менее 70 подобных эпизодов.