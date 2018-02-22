В Черногории считают, что нападение на посольство США не связано с терактом

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Нападение на американское посольство в Черногории не похоже на террористический акт, сообщила журналистам на внеочередной пресс-конференции в Подгорице прокурор Лепа Меденица.

"В данный момент мы не обнаружили ничего, чтобы можно было говорить о терроризме", — сказала она.

Нападение на диппредставительство совершил гражданин Черногории Далибор Яукович, 1943 года рождения, родом из сербского города Кралево. В ночь на четверг в 0.30 (2.30 мск) мужчина с расстояния 5-6 метров бросил через забор во двор американского посольства ручную гранату M-75, после чего отошел примерно на 30 метров от территории представительства и покончил с собой.

Мотив нападения устанавливается. Взрыв не повлек за собой материального ущерба. Уголовного досье Яукович не имел. Сведений о том, что он оставил прощальное письмо, нет.

По словам руководителя департамента уголовной полиции Черногории Эниса Баковича, к расследованию случая подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США. "Вместе с агентами ФБР осуществляются меры проверки социальных сетей, которые использовал этот человек. Полиция предпринимает активные меры, чтобы установить, действовал ли он в одиночку или имел соучастников, а также его мотивы", — отметил Бакович.

В результате инцидента полиция Черногории усилила охрану посольства США и всех других дипломатических представительств.

На странице Яуковича в Facebook указано, что он был награжден медалью "За заслуги в областях обороны и безопасности" Союзной Республики Югославии. Грамоту о награждении подписал тогдашний президент государства Слободан Милошевич. Судя по публикациям, Яукович был противником вступления Черногории в НАТО.