Один из заказчиков парижских терактов в 2015 году может быть убит

Цветы на улицах Парижа в память о погибших и пострадавших в терактах

Цветы на улицах Парижа в память о погибших и пострадавших в терактах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Французская разведка считает, что один из главных заказчиков терактов в Париже в ноябре 2015 года был убит несколько недель назад на Ближнем Востоке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о "33-летнем бельгийском радикале Уссаме Атаре". Как сообщает телеканал, террорист "был скорее всего убит в иракско-сирийской зоне несколько недель назад". Его тело не обнаружено, спецсслужбы не располагают подробностями его смерти.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.