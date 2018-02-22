Американец сжег дом, пытаясь избавиться от скунсов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Житель американского города Ферндейл, штат Мичиган, сжег собственный дом, пытаясь избавиться от скунсов, передает Detroit Free Press.

Мужчина бросил в подвал жилища дымовую шашку, чтобы выкурить диких животных. Однако пиротехника спровоцировала возгорание в самом подвале и на первом этаже здания.

При этом американец вызвал пожарную службу лишь через 15 минут после начала пожара. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже охватило значительную часть жилища и достигло чердака.

"От дома практически ничего не осталось, жилец потерял большую часть своего имущества. Строение было серьезно повреждено, огонь прожег пол и крышу. Чтобы ликвидировать возгорание, в конструкции было сделано несколько дополнительных отверстий", — рассказал начальник пожарной охраны города Кевин Салливан.